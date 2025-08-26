In den Kämpfen gegen den russischen Aggressor verlieren Tausende ukrainische Soldaten Arme oder Beine. Nun gibt es ein neues Behandlungszentrum für sie, das mit Unterstützung Berlins entstanden ist.

Kiew/Berlin - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist ein mit Berliner Unterstützung aufgebautes Prothesenzentrum eröffnet worden. Verwundete Soldaten und Zivilisten, denen Beine oder Arme amputiert wurden, sollen hier mit Prothesen versorgt werden. Die Erstausstattung inklusive nötiger Gerätschaften und Maschinen wurde nach Angaben des Berliner Senats über Spenden finanziert, die in der deutschen Hauptstadt gesammelt wurden.

Für das Prothesenzentrum hatten Berliner Orthopädiemeisterbetriebe zudem ein Jahr lang sechs Trainees aus Kiew in ihren Werkstätten geschult. In diesem Zeitraum waren 40 schwer verwundete ukrainische Soldaten nach Berlin gekommen, für die 42 maßangefertigte Prothesen hergestellt wurden. Fachleute halfen den Soldaten, mit ihren neuen künstlichen Gliedmaßen umzugehen.

Berlin pflegt Städtepartnerschaft mit Kiew

Der Senat unterstützt das Projekt der Berliner Organisation „Life Bridge Ukraine“ im Rahmen der 2023 vereinbarten Städtepartnerschaft mit Kiew. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und sein Kiewer Amtskollege Vitali Klitschko hatten sich die Vorbereitungen vor gut einem Jahr in Berlin selbst angeschaut und zu einem Spendendinner geladen.

Berlin stehe fest an der Seite seiner Partnerstadt Kiew, erklärte Wegner nun. Durch das neu geschaffene Prothesenzentrum in einem Kiewer Krankenhaus bekämen Menschen, die bei der Verteidigung ihres Landes gegen die russischen Aggressoren schwer verwundet wurden, wieder die Chance auf ein eigenständiges Leben. „Mein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten für dieses beeindruckende Beispiel gelebter Städtepartnerschaft.“

Amputationen bei Tausenden ukrainischen Soldaten

Klitschko verwies laut Berliner Senatskanzlei darauf, dass Chirurgen in der Ukraine jedes Jahr etwa 21.000 Amputationen bei schwer verwundeten ukrainischen Soldaten und Zivilisten vornehmen. „Das ist eine erschreckende Zahl. Wir tun alles, um unsere Veteranen und Zivilisten mit hochwertigen und modernen Methoden der Prothetik und Rehabilitation zu versorgen“, wurde das Kiewer Stadtoberhaupt zitiert.

Das Prothesenzentrum leiste dazu einen großen Beitrag. Er sei Wegner und der Hilfsorganisation „Life Bridge Ukraine“ dankbar für die Unterstützung, so Klitschko.