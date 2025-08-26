In Coswig und Weißenfels brennen am Dienstag zwei Lagerhallen. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen.

Coswig - Bei einem Lagerhallenbrand im Landkreis Wittenberg ist Schaden in Höhe von fast einer Million Euro entstanden. Die Halle im Coswiger Ortsteil Hundeluft habe aus bislang unbekanntem Grund gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Halle habe in der Nacht zu Dienstag in Flammen gestanden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei niemand verletzt worden, hieß es. Es hätten die Halle, darin gelagertes Gut - unter anderem Heuballen und Technik - sowie eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Halle gebrannt. Die Polizei ermittle nun.

Auch im Burgenlandkreis hatte am Dienstag am frühen Morgen eine Lagerhalle gebrannt. Die Löscharbeiten liefen bis zum Mittag. Ein Feuerwehrmann sei nach Angaben des Landkreises bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden. Anwohner wurden in einem Umkreis von drei Kilometern aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.