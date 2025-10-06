Mehr als 250 Aussteller zeigen beim Berlin-Tag, wie vielfältig Jobs im Bildungsbereich sind. Von Kita bis Jugendamt – welche Chancen warten auf Quereinsteiger und Studierende?

Eine Berufsmesse für den Bildungsbereich informiert über Einstiegsvoraussetzungen und Auswahlverfahren. (Symbolbild)

Berlin - Einblicke in die Berufsmöglichkeiten im Bildungsbereich in der Hauptstadt will der Berlin-Tag am Samstag vermitteln. Dabei sind mehr als 250 Aussteller vertreten, wie die Bildungsverwaltung mitteilte.

Darunter sind Schulen, Kitas, Jugendämter, weitere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und andere Organisationen. Sie informieren von 9.00 bis 15.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Station in Berlin-Kreuzberg in der Nähe des U-Bahnhofs Gleisdreieck etwa über Voraussetzungen für die Arbeit in Schulen und Bildungseinrichtungen und die Stellensituation.

Informationen für Studierende und für Quereinsteiger

Der Berlin-Tag ist den Angaben zufolge die bundesweit größte Berufsmesse für den Bildungsbereich. Er richtet sich insbesondere an Fach- und Nachwuchskräfte, Studierende, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sowie Schülerinnen und Schüler.

Vorträge gibt es unter anderem zum Berliner Bildungssystem, zu Einstiegsmöglichkeiten, Quereinstieg und Auswahlverfahren. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat sich zum Berlin-Tag bereits für den Vormittag angekündigt.