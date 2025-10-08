Die Hauptstadt bekommt wieder Besuch aus Hollywood: „The Bear“-Star Jeremy Allen White stellt seinen neuen Film über Bruce Springsteen vor.

Jeremy Allen White stellte in Berlin den neuen Film über Bruce Springsteen vor.

Berlin - US-Schauspieler Jeremy Allen White (34) ist für die Deutschlandpremiere seines neuen Films nach Berlin gekommen. In der Hauptstadt stellte der „The Bear“-Star mit dem Regisseur Scott Cooper das Künstlerporträt „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“ vor.

Der Film handelt von der Entstehung von Bruce Springsteens kultigem Album „Nebraska“, das 1982 veröffentlicht wurde. In dieser Zeit hatte der Sänger (76), der von Millionen Fans auch „The Boss“ genannt wird, mit inneren Krisen und Selbstzweifeln zu kämpfen. Die Songs für die Platte nahm er damals in seinem Schlafzimmer auf.

In der Rolle von Springsteens Mentor und Manager Jon Landau ist Schauspieler Jeremy Strong („Succession“) zu sehen. Der Film soll in zwei Wochen (23. Oktober) in den deutschen Kinos starten.

Hauptdarsteller White hatte mit „The Bear“ seinen internationalen Durchbruch. Für die Gastro-Serie wurde er nicht nur mit mehreren Preisen ausgezeichnet, sondern avancierte auch zum neuen Liebling der Internetwelt.