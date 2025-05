Berlin - In der European League of Football (ELF) steht der Mannschaft von Berlin Thunder eine schwere Saison bevor. Am Sonntag (13.00 Uhr) startet das American Football Team aus der Hauptstadt gegen die Cologne Centurions in die fünfte Spielzeit der ELF. Mit Jag Bal ist ein alter Bekannter neuer Cheftrainer.

Der 40-Jährige war erst Ende Januar an die Spree gekommen, nachdem Dean Cokinos überraschend sein Handtuch geworfen hatte. „Ich hatte nicht die Zeit, ein System aufzubauen wie ich es eigentlich gerne hätte“, sagte der Übungsleiter. Schon in der ersten Saison von Thunder in der Liga war der Kanadier Head Coach bei den Berlinern.

Ex-Profi Björn Werner stieg aus

Sportlich verspricht es für die Footballer aus der Bundeshauptstadt spannend zu werden. Mit Jakeb Sullivan kehrt der Spielmacher aus der vergangenen Saison zurück. Doch Passempfänger Aaron Jackson wechselte nach einigem Hin und Her zu den Berlin Rebels in die GFL.

Immerhin blieben mit Verteidiger Moritz Thiele und Passempfänger Nicolai Schumann zwei Spieler, die seit 2021 mit von der Partie sind. Schmerzlich vermisst wird aber wohl Abwehrspieler Kyle Kitchens sein, der zum Liga- und Divisionsrivalen Hamburg Sea Devils wechselte. Neben den Hanseaten spielen außerdem das Team von Rhein Fire sowie die neu gegründete Mannschaft Nordic Storm in der North Division der ELF.



Nach dem Ende der Saison 2024 hat sich bei Thunder einiges getan. Wie positiv die Entwicklungen sind, ist fraglich. Ex-NFL-Profi Björn Werner stieg als Gesellschafter aus, trat auch als Sportdirektor zurück. Stattdessen ist nun Ulrich W. Kramer gemeinsam mit Rachid Moka als Geschäftsführer im Handelsregister eingetragen.

Warum spielen die Thunder nicht mehr im Jahn-Sportpark?

Die Auswahl des Preussenstadions in Berlin-Lankwitz kann getrost als Rückschritt bezeichnet werden. Das gesamte Stadion gilt als dringend renovierungsbedürftig. Pläne, das Areal umzugestalten, wurden bislang nicht umgesetzt. Bis Sonntag sollen immerhin Sitzschalten montiert sein, damit die Fans nicht nur Bierbänke zur Verfügung haben, wie Jag Bal berichtete. Der Vertrag mit dem BFC Preussen zur Stadionnutzung läuft zunächst drei Jahre.



Der Umzug war notwendig geworden, da das Große Stadion im Jahn-Sportpark Berlin Thunder nicht mehr überlassen werden konnte. Seit Herbst 2024 wird es abgerissen.

„Eine Nutzung anderer senatseigener Sportanlagen wurde nicht beantragt. Ob dies für bezirkliche Sportanlagen erfolgt ist, ist uns nicht bekannt“, teilte Heiner Spannuth, stellvertretender Pressesprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin mit. „Zu gegenseitigen Vertragspflichten können wir leider generell keine Aussagen machen“, erklärte Spannuth in Bezug auf mögliche Mietschulden durch Thunder.