Berlin Thunder gibt in der European League of Football einen deutlichen Vorsprung aus der Hand. Für den Gegner ist der Erfolg eine Premiere.

Szekesfehervar - Berlin Thunder hat in der European League of Football (ELF) bei den Fehervar Enthroners eine Niederlage kassiert. Mit 31:34 (0:9, 31:31) nach Verlängerung verlor das Team von Cheftrainer José Schmitt überraschend bei den Ungarn. Es war der erste Sieg für die Enthroners in dieser Saison. Thunder vergab im letzten Viertel eine sichere 12-Punkte-Führung.

Die Gastgeber führten nach dem ersten Quarter bereits mit 9:0. Berlins Kicker Nils Schauerte hätte vor dem Pausenpfiff noch drei Punkte für Thunder erzielen können, doch er zielte wie schon so oft in dieser Saison am Tor vorbei.

In der zweiten Hälfte lief es dann besser für die Berliner, die zwischenzeitlich auf 28:16 davongezogen waren. Doch die Hausherren steckten nicht auf und retteten sich in die Verlängerung, in der sie das bessere Ende für sich hatten.