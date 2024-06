Berlin - Das Angebot an Bus- und Bahnverbindungen zwischen Berlin und Brandenburg ist aus Sicht der Hauptstadt-Grünen stark verbesserungsbedürftig. In der Metropolregion gebe es einen großen Bedarf an Pendel- und Freizeitverkehr, heißt es in einem Thesenpapier der Grünen-Fraktion, das am Freitag beim Grünen-Kongress „JWD adé - gut versorgt in Berlin und Brandenburg“ diskutiert werden soll. Noch zu oft sei das Auto das schnellste Verkehrsmittel, um von A in Brandenburg nach B in Berlin zu kommen.

Die Strecke zwischen den S-Bahnhöfen im brandenburgischen Hoppegarten und Friedrichshagen in Berlin sei rund neun Kilometer lang. „Mit dem Auto

braucht es für diese Strecke circa zwölf Minuten. Mit dem ÖPNV ist man jedoch rund eine Stunde unterwegs“, so die Berliner Grünen.

Es fehle eine direkte Verbindung zwischen den beiden Orten. Ähnlich sei es bei Verbindungen zwischen Lichtenrade und Kleinmachnow, Marienfelde und Wannsee. „Während man mit dem Auto direkte Straßenverbindungen nutzen kann, ist man mit dem ÖPNV derzeit teilweise doppelt so lange auf großen Umwegen unterwegs.“

Notwendig sei deshalb, endlich eine echte gemeinsame Planung von Mobilität für den Stadtrand und das Umland hinzubekommen. Neben Schienenverbindungen ins Berliner Zentrum seien vor allem Verbindungen nötig, die ringförmig die rund um Berlin gelegenen Städte, Gemeinden und die äußeren Berliner Ortsteile besser miteinander verknüpfen.

Eine enorme Verbesserung sehen die Grünen in einem möglichen zweiten Bahnring, der die äußeren Berliner Ortsteile und Brandenburg verknüpfen und neue umsteigefreie Direktverbindungen ermöglichen würde. Perspektivisch wäre nach ihrer Überzeugung auch ein dritter Ring wünschenswert, der Brandenburger Städte und Gemeinden wie Brandenburg (Havel), Rathenow, Neustadt (Dosse), Neuruppin, Templin, Eberswalde, Fürstenwalde, Beeskow, Lübben, Luckau, Jüterbog, oder Belzig besser verknüpfen könnte.