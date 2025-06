Mit dem deutschen Meister und dem Vizemeister sind gleich zwei deutsche Teams beim Final Four in der Champions League dabei.

Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg kämpfen um den Titel in der Champions League.

Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg wollen beim Final Four in der Champions League Europas Handball-Thron erobern. Der deutsche Meister aus der Hauptstadt trifft im Halbfinale am Samstag (15.00 Uhr/Dyn/DAZN/DF1) auf den französischen Vizemeister HBC Nantes. Im Anschluss (18.00 Uhr) bekommt es der SCM mit Rekordsieger und Titelverteidiger FC Barcelona zu tun.

Die Berliner sind erst zum zweiten Mal nach 2012 beim Finalturnier der vier besten Teams dabei und haben die Trophäe noch nie gewonnen. Magdeburg triumphierte 2002 und 2023 und ist zum dritten Mal in Serie in der Domstadt dabei. Das Endspiel steigt am Sonntag (18.00 Uhr).