Schon mehrfach war er in Filmen von Christian Petzold zu sehen. Jetzt wird der deutsche Schauspieler Enno Trebs als einer der europäischen „Shooting Stars“ geehrt.

Berlin - Schauspieler Enno Trebs („Roter Himmel“, „Miroirs No. 3“) wird zur kommenden Berlinale als Nachwuchstalent geehrt. Er wurde als einer von zehn europäischen „Shooting Stars“ ausgewählt, wie die European Film Promotion mitteilte. Die Organisation lädt jährlich besondere Talente zu den Internationalen Filmfestspielen nach Berlin ein.

Begonnen habe Trebs seine Karriere mit einem bemerkenswerten Debüt in Michael Hanekes „Das weiße Band“, hieß es in der Mitteilung. Seitdem habe er sich zu einem der faszinierendsten jungen Darsteller Deutschlands entwickelt und arbeite regelmäßig mit Regisseur Christian Petzold zusammen.

Die Jury beschrieb ihn als „intensiven, präzisen Schauspieler, der jugendliche Energie mit einer ausgeprägten Reife“ verbinde. Demnächst soll er in Nicolas Ehrets „Morgen war Krieg“ zu sehen sein.

Zu früheren deutschen „Shooting Stars“ gehören etwa Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Moritz Bleibtreu, Jella Haase und Albrecht Schuch.