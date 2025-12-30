Festivalchefin Tricia Tuttle begeistert sich nicht nur fürs Kino, sondern auch für Fußball. In Berlin sucht die US-Amerikanerin noch ihren Lieblingsverein – ein Freund hat schon einen Vorschlag.

Berlin - Die Festivalchefin der Berlinale, Tricia Tuttle (55), hat neben Film noch eine andere Leidenschaft. „Ich bin ein großer Fußballfan“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Mein Club ist Arsenal.“

In Berlin habe sie noch keinen Lieblingsfußballverein gefunden. „Ein Freund, der eine Dauerkarte für Union Berlin hat, sagt mir aber immer wieder, dass er mich mitnehmen wird. Ich glaube, ich werde wohl Fan werden müssen.“

Die US-Amerikanerin leitete früher in der britischen Hauptstadt das BFI London Film Festival. Dann übernahm sie 2024 die Internationalen Filmfestspiele in Berlin, im Februar wird sie zum zweiten Mal durch das Festival führen. Die Berlinale findet vom 12. bis 22. Februar 2026 statt.