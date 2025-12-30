In wenigen Wochen beginnen die Filmfestspiele. Festivalchefin Tricia Tuttle erklärt, was die Karten diesmal kosten werden und warum sie ein neues Ticket für junge Leute einführt.

Berlin - Bei der nächsten Berlinale soll es ein spezielles Ticket für junge Erwachsene geben. Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren werden etliche Filme günstiger sehen können. „Wir werden etwa 20 Filme über alle Sektionen hinweg auswählen, von denen wir glauben, dass sie diese Altersgruppe ansprechen“, sagte Festivalleiterin Tricia Tuttle der Deutschen Presse-Agentur. Diese Tickets sollen jeweils sechs Euro kosten.

Tuttle hofft, damit junge Erwachsene als eine Zielgruppe noch stärker ansprechen zu können. Die Preise für die regulären Tickets blieben unverändert, sagte sie. Karten sollen demnach zwischen 9 Euro in der Reihe Generation und 15 Euro kosten. Tickets für Premieren im Wettbewerb oder von Berlinale Special Gala kosten 20 Euro.

Die nächsten Internationalen Filmfestspiele finden vom 12. bis 22. Februar 2026 in Berlin statt. Das Programm wird im Januar vorgestellt. Bekannt ist bereits, dass Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet wird und Regisseur Wim Wenders den Juryvorsitz übernimmt.