"Small things like these"

Matt Damon und Cillian Murphy bei der Festivaleröffnung und der Premiere des Kinofilms Small Things Like These / Kleine Dinge wie diese auf der Berlinale 2024.

Berlin - Der Eröffnungsfilm der Berlinale hat es in sich. "Small things like these" ist ein stummer Schrei, der gehört werden soll. "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy spielt die Hauptrolle in dieser Romanverfilmung, die eine Reihe namhafter Produzenten aufweist. Matt Damon und Ben Affleck vorneweg.

In der Pressekonferenz am frühen Donnerstagnachmittag im Hotel Hyatt am Potsdamer Platz verrät Murphy, wie es dazu kam. Laut Matt Damon war nach einem Wochenende schon alles klar. Murphy hatte das Buch gelesen, Pflichtlektüre für einen Iren, und sagte zu Damon während der Dreharbeiten zu "Oppenheimer": "Das wird mein nächster Film." Einen Anruf später war auch Ben Affleck im Boot. "Ich wünschte, es wäre immer so einfach", bemerkte Damon lächelnd. Die Geschichte ist zu wichtig, um sie zu übergehen.

Am Donnerstag wurde die 74. Berlinale eröffnet. (Kamera: Astrid Mathis, Schnitt: Torsten Grundmann)

"Small things like these" - im Irland der 80er Jahre

Irland in den 80er Jahren. Bill Furlong liefert Kohle aus und schuftet für seine Familie. Seine vier Töchter sollen es gut haben. Es ist kurz vor Weihnachten. Da sollte es jeder gut haben. Bill hat das Herz auf dem rechten Fleck und wache Augen. Er sieht, was bei den Nonnen vor sich geht und entdeckt Sarah eingeschlossen, wo er Kohlen lagert. Sarah. So hieß auch seine Mutter, die zu ihrem und seinem Glück einst von einer wohlhabenden Dame aufgenommen wurde. Bill möchte dem Mädchen helfen, das in der kirchlichen Einrichtung zu leiden hat. Doch die Nonnen haben das ganze Dorf unter sich. Eine Frage des Gewissens.

Der Film erzählt eine Geschichte in Zeiten der sogenannten Magdalenenheime, die es in Irland zwischen 1820 und 1996 gab. Kirchlich sind sie nur dem Anschein nach. Nicht selten wurden die schwangeren Mädchen, die dort Schutz finden sollten, ausgebeutet, ihre Kinder zur Adoption freigegeben.

Berlinale-Pressekonferenz zu "Small things like these" mit Cillian Murphy und Matt Damon

In der Pressekonferenz erzählen Cillian Murphy und Matt Damon, wie sie zu dem Projekt kamen. Murphys Frau, Yvonne McGuiness, hatte den Stoff vorgeschlagen. Im Film spielt Eileen Walsh seine Frau und Vertraute – ein Leichtes für die Zwei, denn sie haben schon vor Jahrzehnten zusammen auf der Bühne gestanden, bemerkt Murphy während der Pressekonferenz. Außerdem an Cillian Murphys Seite: Emily Watson als Mutter Oberin. Auch Regisseur Tim Mielants ist im Team kein Unbekannter. Er führte Regie in der Serie "Peaky Blinders", in der Cillian Murphy ebenso eindringlich wie berührend spielt.

Am ersten Berlinale-Tag stellt sich tatsächlich die Frage: Haben wir schon den Silbernen Bären für den besten Hauptdarsteller gesehen? Cillian Murphy hätte nichts dagegen.