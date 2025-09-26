Bei einem Wettbewerb können Fahrgäste eine Bus-Geschichte erzählen und ihren Lieblingsbusfahrer nominieren. Der Berliner Busfahrer Sener Piskin half einer Frau und wurde dafür nun ausgezeichnet.

Berlin - Der Berliner Busfahrer Sener Piskin ist für seine Zivilcourage ausgezeichnet worden. Der 59-Jährige wurde bei dem diesjährigen Wettbewerb „LieblingsbusfahrerIn“ in der Kategorie „Außergewöhnliche Leistung“ gekürt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Piskin ist demnach seit 15 Jahren bei der BVG im Einsatz und zeige im Alltag Zivilcourage und Fürsorge.

Bei dem Wettbewerb können Fahrgäste eine Bus-Geschichte erzählen und ihren Lieblingsbusfahrer benennen. Über 2.000 Geschichten wurden eingereicht. Eine Fahrgästin berichtete dort, dass sie von einem Mann verfolgt wurde, der in Piskins Bus einsteigen wollte. Piskin habe sich schützend zwischen die Frau und den Verfolger gestellt. Er verweigerte den Zutritt und sorgte dafür, dass seine Fahrgästin sicher nach Hause kam.

„In solchen Momenten muss man einfach da sein“, wurde Piskin in der Mitteilung der BVG zitiert. Auch im Alltag sei der Busfahrer vom Betriebshof Lichtenberg, der vor allem in Schöneweide unterwegs ist, für seine Hilfsbereitschaft bekannt. So helfe Piskin älteren Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen, trage Einkaufstüten oder fordere über Lautsprecher Fahrgäste zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Unterstützung auf.