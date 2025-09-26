Berlin - Nach einem verpassten Handschlag darf sich ein junger Hertha-Fan jetzt über einen Besuch und ein signiertes Trikot von Hertha-Angreifer Fabian Reese freuen. „Eine tolle Geste der Berliner und ihrem 11er. Zwischen den beiden gab es dann noch ein Trikottausch mit seinem Heimatverein vom FSV Union und seinem Lieblingsverein Hertha BSC“, schrieb der FSV Union Fürstenwalde bei Instagram. Dazu stellte der Club ein Foto von Reese und dem Jungen, die die Trikots in die Kamera halten. Auch der Handshake wurde natürlich nachgeholt. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Der Kapitän der Berliner hatte vor dem Spiel gegen den SC Paderborn (0:2) am Samstag nach der Seitenwahl mit den Schiedsrichtern und seinem Paderborner Gegenüber Felix Götze eingeschlagen. Die ausgestreckte Hand des erwartungsfroh schauenden Einlaufkindes mit Hertha-Shirt übersah er jedoch.

Als Reese schon zu seinen Teamkollegen lief, schaute der Junge etwas traurig drein. Doch ein Video der „Sportschau“ davon bekam bei Instagram viel Aufmerksamkeit. Der Vater des Jungen kommentierte, dass es sicher keine Absicht von Reese war und sein Sohn treuer Fan bleibe. Kurze Zeit später meldete sich der Fußballer selbst, entschuldigte sich und versprach Wiedergutmachung.