Neues Kapitel für die „Renate“: Der Club im Berliner Stadtteil Friedrichshain hatte ursprünglich angekündigt, zum Jahreswechsel zu schließen. Doch jetzt gibt es Zukunftspläne.

Berlin - Der Berliner Club „Renate“ soll doch im nächsten Jahr weiterbestehen. Es habe eine Einigung zur Verlängerung des Mietvertrags gegeben, teilte der Club auf Instagram mit. Weil sich ihre Zukunft erst so kurzfristig geklärt habe, werde der Club aber wie geplant nach Silvester erst einmal vorübergehend schließen.

Man brauche etwas Zeit, um sich neu aufzustellen. Sobald absehbar sei, wann der Club wieder öffne, werde das öffentlich kommuniziert, hieß es in dem Post, über den mehrere Berliner Medien berichteten. An Silvester werde wie geplant gefeiert – aber es sei nicht länger ein Abschied, sondern gefeiert werde eine „aufregende Zukunft“.

Die „Renate“ gilt seit vielen Jahren als einer der beliebtesten Clubs im Berliner Nachtleben. Gefeiert wird vor allem an den Wochenenden in mehreren Etagen und vielen Zimmern des unsanierten Altbaus. Der Club hatte im vergangenen Jahr angekündigt, Ende 2025 zu schließen.