Berlin - Am Montag endet die Freibad-Saison in Berlin. Mit der Schließung des Prinzenbades in Berlin-Kreuzberg verabschieden sich die Freibäder in die Winterpause, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) mitteilten. Insgesamt zählten die Bäder-Betriebe im Sommer 1,5 Millionen Gäste.

Mit rund 338.000 Badegästen zählte das Prinzenbad die meisten Besucher in diesem Sommer, etwa 173.000 Menschen zählte das Strandbad Wannsee, am Insulaner schwammen demnach rund 169.000 Besucher.

Um die Sicherheit in den Berliner Bädern hatte es im Sommer immer wieder Diskussionen gegeben. Nach mehreren Vorfällen von Rangeleien, Schlägereien und anderer Form von Gewalt galt eine Ausweispflicht für die Badegäste. Auch der Wachschutz wurde verstärkt. Allein im Juli wurden im Kreuzberger Prinzenbad 91.000 Euro für den Wachdienst ausgegeben, so viel wie nie zuvor. Das waren pro Tag im Schnitt 3000 Euro.