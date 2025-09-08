Mit dem Ende des Sommers öffnen in Berlin viele Hallenbäder wieder ihre Türen und Wasserflächen. Parallel sind auch wenige Freibäder noch in Betrieb.

Berlin - Nach dem weitgehenden Ende der Sommersaison bei den Berliner Freibädern haben jetzt auch viele Hallenbäder wieder geöffnet. 13 Hallenbäder starten bereits direkt zusammen mit dem Schulbeginn, so die Bäder-Betriebe.

Am Dienstag und Mittwoch öffnen weitere Hallenbäder. Und am Montag, dem 15. September, kommen nochmal einige dazu. Genaue Informationen gibt es auf der Internetseite der Bäder-Betriebe.

Von den Freibädern schlossen viele am Sonntag. Einige Bäder verlängern die Sommersaison: Das Bad am Olympiastadion und das Strandbad Wannsee peilen ihr Saisonende erst für den 21. September an. Erst Ende September sollen das Prinzenbad in Kreuzberg und das Kombibad Gropiusstadt geschlossen werden.