Berlin - Beim Böllern in Berlin sind in der Silvesternacht zahlreiche Menschen teils schwer verletzt worden. Allein das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) meldete am Morgen 15 Bölleropfer. Fünf von ihnen seien durch sogenannte Kugelbomben schwer an Händen, Gesicht und Augen verletzt worden, darunter auch Kinder, teilte die Klinik auf dem Portal X mit. Andere Menschen zogen sich demnach Brandwunden zu oder erlitten einen Hörverlust.

„Aus Erfahrung wissen wir, dass am Neujahrstag nach Abklingen von Alkohol u.a. viele Bölleropfer erst so richtig merken, wie schwer sie sich verletzt haben und dann in unsere Rettungsstelle kommen“, hieß es in einem weiteren Post. „Wir erwarten also noch einige Patienten.“ Das Team der Unfallchirurgen, Handchirurgie, des Brandverletztenzentrums, der HNO und auch der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie habe zu tun.