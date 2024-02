Berlin - Der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat ein positives Fazit der Teilwiederholung der Bundestagswahl von 2021 gezogen. Er sei „sehr zufrieden“, sagte Bröchler am Sonntag im RBB-Fernsehen. „Aus organisatorischer Sicht ist die Wahl gut gelaufen.“ Es habe aber einige „Fehlleistungen“ gegeben, die für eine Wahl dieser Größenordnung üblich seien. So wurden zwei Fälle verzeichnet, bei denen es zu Verzögerungen kam. In einem Wahllokal im Bezirk Pankow fehlte ein Schlüssel für einen abgeschlossenen Raum mit den Wahlunterlagen. Zur Teilwiederholung in Berlin waren am Sonntag rund ein Fünftel der Wahlberechtigten aufgerufen, weil es bei der Wahl 2021 zahlreiche organisatorische Pannen in der Hauptstadt gegeben hatte.