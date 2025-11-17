S41 und S42 fahren am Montagmorgen nicht wie gewohnt: Eine Streckenreparatur sorgt für Einschränkungen auf der Berliner Ringbahn. Pendler können die Unterbrechung umfahren.

Berlin - Die Berliner Ringbahn ist am Montagmorgen zwischen Wedding und Gesundbrunnen unterbrochen. Betroffen sind die Linien S41 und S42, wie Berliner S-Bahn mitteilte. Grund dafür sei eine Reparatur an der Strecke, die voraussichtlich bis zum Vormittag andauern werde.

Die S41 fährt demnach von Gesundbrunnen über Ost-, Süd- und Westkreuz nach Wedding, die S42 fährt in entgegengesetzter Richtung. Zwischen Westend, Südkreuz, Ostkreuz und Greifswalder Straße verkehren die Bahnen im Fünf-Minuten-Takt. Fahrgäste können die Unterbrechung ab Gesundbrunnen mit den Linien S1, S2, S25 und S26 umfahren.

Bauarbeiten am Wochenende

Am Wochenende sorgten Bauarbeiten bei der S-Bahn für mehrere Streckensperrungen auf zahlreichen S-Bahn-Linien im Norden, Süden und Osten der Stadt. Am Montagmorgen waren die Sperrungen weitgehend aufgehoben. Unterbrochen sei noch die Linie S47. Sie fährt demnach von Montag 16 Uhr bis Mittwoch 1.30 Uhr nicht zwischen Schöneweide und Hermannstraße. Auf dieser Strecke können Fahrgäste die Züge der S45 und S46 nutzen.