Weiche repariert, endlich freie Fahrt: Nach diversen Ausfällen und Verspätungen rollen die S-Bahnen auf dem Ring wieder planmäßig.

Berlin - Pendlerinnen und Pendler in Berlin können aufatmen: Die defekte Weiche am Südkreuz ist pünktlich zum Start des Berufsverkehrs repariert worden. „Der Zugverkehr der Linien S41, S42, S45 und S46 wird ab Betriebsbeginn nach heute gültigem Fahrplan aufgenommen“, teilte die Bahn mit.

Der technische Defekt war am Dienstagnachmittag aufgetreten. Seither mussten Fahrgäste auf dem S-Bahn-Ring erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Auf mehreren Linien kam es zu Ausfällen und Verspätungen.