Ein Plakat "Theatertreffen" steht vor dem Eingang des Hauses der Berliner Festspiele in der Schaperstraße.

Berlin - Der Ticketverkauf des Berliner Theatertreffens ist laut Angaben der Veranstalter wie geplant am Freitag angelaufen. „Der Vorverkauf startete heute pünktlich um 14 Uhr und verlief reibungslos“, teilte eine Sprecherin der Berliner Festspiele am Freitag mit. Viele Veranstaltungen beim Gipfeltreffen der deutschsprachigen Bühnen seien bereits ausverkauft. „Ein Blick in den Webshop lohnt trotzdem, da regelmäßig Tickets freigegeben werden“, teilte die Sprecherin weiter mit.

Eine Jury hat zehn bemerkenswerte Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Theatertreffen zwischen dem 2. und 20. Mai ausgewählt, darunter gleich zwei der Berliner Schaubühne. Karten für die Inszenierungen kosten zwischen 7 und 56 Euro. Eröffnet werden soll das Bühnenfestival mit Lessings Klassiker „Nathan der Weise“ in einer Inszenierung der Salzburger Festspiele unter der Regie von Ulrich Rasche.