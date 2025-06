Das Tennisturnier in Berlin lockt rund 35.000 Zuschauer auf die Anlage. Deutlich mehr Tickets hätten verkauft werden können. Dem riesigen Andrang will man in Zukunft gerecht werden.

Berlin - Das Berliner Tennisturnier will dem riesigen Zuschauerandrang gerecht werden und plant für die Zukunft einen größeren Center Court. Die Kapazität des bislang rund 4.000 Zuschauer umfassenden Steffi-Graf-Stadions soll mit Hilfe bereits vorhandener ausfahrbarer Tribünen um weitere 3.000 Plätze erweitert werden. „Dann wären die Seiten so hoch wie die Kopftribüne“, erklärte Turnierdirektor Markus Zoecke. Insgesamt würden dann rund 9.500 Zuschauer täglich auf die Anlage mit den zwei weiteren Matchcourts passen.

Über 35.000 Zuschauer strömten in diesem Jahr auf das Gelände, sodass die überschauliche Anlage im Berliner Westen an ihre Kapazitätsgrenzen stieß. „Das Interesse war überwältigend. Das Turnier ist in Berlin angekommen und unsere Erwartungen wurden übertroffen“, sagte Andrea Petkovic, Director of Excitement.

Noch keine Schwarze Null - Vertrag bis 2029

Am Eingang bildete sich zwischenzeitlich eine mehrere Hundert Meter lange Schlange. Das Personal wirkte teils ziemlich überfordert. Man mache sich Gedanken, wie man mehr Platz schaffen könne. „Die Einlasssituation kann so nicht bleiben. Ich habe Ideen“, kündigte Zoecke an.

Eine schwarze Null schrieb man in diesem Jahr noch nicht, sagte Markus Günthardt, der mit seiner Perfect Match GmbH neuer Veranstalter ist. „Was wichtig wäre für uns, ist ein Titelsponsor. Wenn der kommt, schaffen wir es schon nächstes Jahr. Wir haben einen Vertrag über fünf Jahre. Wenn wir erfolgreich sind, dann wird das 10, 15, 20 Jahre sein“, sagte Günthardt.