Hitze satt: Die Sonne zieht die Brandenburgerinnen und Brandenburger nach draußen. Einige Orte in der Region sind aufgrund der hohen Temperaturen besonders beliebt.

Volle Freibäder in Brandenburg am Hitzetag

Die Sonne hat viele Brandenburger ins Freibad oder an den See gelockt. (Archivfoto)

Potsdam/Karstädt/Prenzlau - Das heiße Sommerwetter hat in Brandenburg vielerorts Badespaß gebracht. Cafés waren gut gefüllt, Freibäder und Badeseen ebenfalls beliebt. Das gilt zum Beispiel für die Uckermark: „Es ist voll“, sagte der Leiter des Seebads Prenzlau, Ronny Klein. Sowohl das Wasser als auch die Liegewiese seien sehr gut besucht.

Ähnlich war es auch in der Prignitz: „Es ist mehr als voll“, sagte eine Sprecherin. Rund 750 Gäste seien am Sonntag bis zum Nachmittag gekommen. „Das ist gegenüber den anderen Tagen schon sehr viel.“ Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab die Temperatur für Potsdam um 16.00 Uhr mit knapp 34 Grad an, für Neuruppin mit fast 33 Grad.