Auf Berliner Straßen ist es derzeit extrem glatt. Im Nah- und Regionalverkehr führt das bereits zu Einschränkungen. Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger sollen äußerst vorsichtig sein.

Berlin - Eis und Glätte führen am Morgen zu Einschränkungen im gesamten Berliner Verkehr. Wegen vereister Oberleitungen fahren derzeit etwa keine Straßenbahnen in Berlin, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. „Bitte nutzen Sie wenn möglich S + U-Bahn und Bus“, hieß es auf der Seite der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Im U-Bahnverkehr kommt es ebenfalls zu Einschränkungen: Die U2 ist der BVG zufolge derzeit zwischen Alexanderplatz und Pankow unterbrochen, die U3 zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke. Busse wiederum führen weitgehend ohne Beeinträchtigungen, Verzögerungen aufgrund der Glätte seien aber möglich.

Auch Ringbahn unterbrochen

Für Autofahrer sei die südliche A100 zwischen Grenzallee und Buschkrugallee wegen Eisglätte derzeit in beide Richtungen gesperrt, teilte die VIZ weiter mit. Laut Polizei ereigneten sich am frühen Morgen bis 8.00 Uhr auf Berliner Straßen fast 40 Verkehrsunfälle, davon zwei auf den Autobahnen. Schwerer verletzt wurde dabei ersten Erkenntnissen zufolge aber niemand.

Eis und Glätte sorgen auch im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg für erhebliche Einschränkungen. Die Bahn meldet witterungsbedingte Ausfälle und Verspätungen auf den Linien RE3, RE4, RE5, RE6, RE7, RB20, RB22 und RB23.

Unterbrechungen gab es auch auf der Ringbahn. Wegen Gleisschäden waren die Linien S41 und S42 zwischen Südkreuz und Hermannstraße am Morgen unterbrochen. Mit dem Wetter hatten die Einschränkungen der Bahn zufolge aber nichts zu tun. Die Sperrung sei inzwischen aufgehoben, sagte ein Sprecher. Witterungsbedingte Einschränkungen im S-Bahnnetz seien derzeit nicht bekannt.

Am Hauptstadtflughafen BER finden Starts und Landungen einem Sprecher zufolge normal statt, werden derzeit aber nur über eine der beiden Start- und Landebahnen abgewickelt. Die zweite Bahn werde gegen Vereisung behandelt. Es gab vereinzelte witterungsbedingte Flugstreichungen und Verspätungen.

Polizei und BSR warnen

Größere Unfälle in der Hauptstadt gab es laut Polizei bislang nicht. Der Berufsverkehr setzt aber erst ein. Polizei und Berliner Stadtreinigung (BSR) warnen vor extremer Glätte. Zwar streue der Winterdienst der BSR auf wichtigen Strecken inklusive der Radstreifen, teilte das Unternehmen mit. Aufgrund starken Regens sei das Feuchtsalz aber teilweise von den Fahrbahnen gespült worden. In Nebenstraßen sowie auf vielen Rad- und Gehwegen werde zudem kein Auftaumittel eingesetzt. Hier sei es deswegen extrem glatt.

„Bitte passen Sie Ihr Verhalten den Straßenverhältnissen an“, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Autofahrer sollten die Abstände vergrößern und behutsam lenken. Überflüssige Wege und Radfahren würden am besten vermieden. Größere oder auffällig viele Unfälle in der Hauptstadt wurden zunächst nicht bekannt.

Einer amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge war die Glatteisgefahr in der Nacht hoch (Warnstufe 3 von 4). Regen und Nässe könnten plötzlich gefrieren, hieß es. Dadurch bestehe Gefahr für Leib und Leben. Am Morgen warnte der DWD allerdings nur noch für den äußersten Nordosten Deutschlands vor extremer Glätte. Betroffen davon ist auch noch das nördliche Brandenburg.