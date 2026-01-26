Braunschweig - Die Stadt Braunschweig sperrt nach dem Schneefall für eine Woche die Sportanlagen im Freien. Aufgrund der Witterungslage seien auf allen Bezirkssportanlagen sowie auf allen zur Nutzung überlassenen Sportanlagen die Kunst- und Naturrasenspielfelder von sofort an bis einschließlich Montag, 2. Februar, für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt. Die Kalthallen sind geöffnet, wie es weiter in einer Pressemitteilung hieß.