Erfurt - Ein Besucher des Erfurter Oktoberfests soll in der Nacht zum Samstag mehrere Passanten und Polizisten angegriffen haben. Für den 23-Jährigen endete die Nacht in einer Zelle, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er habe zunächst auf zwei junge Leute eingeschlagen und dann noch einen Mann in der Straßenbahn bedrängt, nachdem die Polizei bereits eingeschritten war. Anschließend habe er zwei Beamte angegriffen, woraufhin er festgenommen wurde. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Angriffs auf Polizeibeamte.