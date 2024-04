Der Ausbau der A7 in Hamburg und der Bau des Lärmschutztunnels Altona zieht immer wieder Sperrungen der Autobahn nach sich. Nun steht wieder eine an. Mit zwei guten Nachrichten für Autofahrer.

Hamburg - Für weitere wichtige Bauarbeiten am Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona wird die Autobahn 7 am Wochenende für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Vollsperrung in beide Richtungen ist allerdings nur in einer Nacht geplant, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Und zwar von Samstag, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr. Die A7 ist dann zwischen den Abfahrten Hamburg-Othmarschen und Hamburg-Bahrenfeld nicht befahrbar. Die Umleitung führt in beiden Richtungen über die Ebertallee. Der Elbtunnel ist in der Zeit weiterhin befahrbar.

Innerhalb dieser zwölf Stunden soll die neue südliche Tunnelzelle betoniert werden, wie eine Sprecherin sagte. Die Bewehrung für die Tunnelzelle stehe bereits und solle nun in der Nacht zu Sonntag mit Beton befüllt werden. Wenn alle anderen Arbeiten wie geplant in den kommenden Monaten abgeschlossen werden können, können im Herbst beide Tunnelzellen in Betrieben. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist bereits seit November als Tunnel in Betrieb. Derzeit läuft der komplette Verkehr mit drei Fahrstreifen je Richtung über diese Fahrbahn.