In Magdeburg treffen sich junge Gewerkschafter zum „Rise Festival“. Vier Tage lang verbindet das Event politische Bildung mit Musik und Kultur.

In Magdeburg sollen sich junge Gewerkschafter zum „Rise Festival“ treffen. (Archivbild)

Magdeburg - Mit einem politischen Musikfestival will die Jugend der IG Metall im Juli erneut ein Zeichen für Solidarität, Demokratie und gegen Rassismus setzen. Vom 3. bis 6. Juli soll der Elbauenpark in Magdeburg zum Treffpunkt für junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus ganz Deutschland werden, wie die IG Metall mitteilte.

Das „Rise Festival“ finde unter dem Motto „Rise for Solidarity – Rise for Future – Rise against Racism“ statt und solle politische Bildung, gewerkschaftliches Engagement und Popkultur verbinden. Geplant seien mehr als 30 Workshops, Diskussionsrunden und kulturelle Angebote rund um Themen wie Ausbildungsqualität, soziale Gerechtigkeit und Antirassismus. Auch Live-Auftritte seien vorgesehen.

„Gerade in einer Zeit, in der rechte Parolen lauter werden und viele junge Menschen sich von der Politik nicht gehört fühlen, brauchen wir Räume wie Rise“, sagte die Bezirksjugendsekretärin der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Simone Däuwel. Erwartet werden mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 2023 hatte das Festival mit mehr als 3.000 Teilnehmenden in Magdeburg Premiere gefeiert.

Teilnehmen können laut IG Metall ausschließlich Mitglieder der Gewerkschaftsjugend – etwa Auszubildende, dual Studierende oder junge Beschäftigte. Der Teilnahmebeitrag beträgt 30 Euro und umfasst unter anderem Konzerte, Workshops, Camping, Verpflegung und die Anreise.