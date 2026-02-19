Storkow - Eine 68-jährige Frau hat in Storkow (Landkreis Oder-Spree) viel Geld durch einen Anlagebetrug verloren. Laut Polizei hatte die Frau insgesamt einen sechsstelligen Betrag auf ausländische Konten überwiesen. Demnach hatte ein Anbieter im Internet mit hohen Renditen gelockt und die Frau zu den Zahlungen aufgefordert. Ihre Bank informierte die 68-Jährige darüber, dass sie mutmaßlich Opfer eines Betrugs ist, hieß es. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.