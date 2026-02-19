Ein Autofahrer filmt eine Unfallstelle auf der A2 – und liefert der Polizei damit den Beweis für seine eigene Ordnungswidrigkeit.

Der Mann muss ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen und erhält einen Punkt in Flensburg. (Symbolbild)

Börde - Ein Autofahrer postet auf Social Media ein Video von einer Unfallstelle auf der A2 und enttarnt damit sich selbst. Wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Höhe Börde mitteilte, zeigt das Video eindeutig, dass der Mann sein Handy während der Fahrt und damit vorschriftswidrig benutzte.

Demnach wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Mann hat Polizeiangaben nach ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg erhalten.