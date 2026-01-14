Eine Frau aus Bad Berka wird beim Verkauf von Kleidung im Internet betrogen. Die Polizei warnt davor, unbekannten Links zu folgen und sensible Daten preiszugeben.

Bad Berka - Eine 42-jährige Frau aus Bad Berka ist im Internet Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie auf einem Portal Kleidung zum Verkauf angeboten. Ein angeblicher Käufer nahm daraufhin Kontakt zu ihr auf.

Da die Bezahlung über einen Zahlungsanbieter angeblich nicht funktionierte, schlug der Täter ihr eine andere Bezahlmethode vor. Dazu schickte er ihr einen Link, über den sie ihre Kreditkartendaten eingeben und zur Kontoverifizierung eine TAN freigeben sollte. Unmittelbar danach seien 1.950 Euro von ihrem Konto auf ein ausländisches Konto überwiesen worden. Erst dann habe die Frau den Betrug bemerkt, teilten die Beamten mit.

Die Polizei warnt davor, auf unbekannte Links in Online-Chats zu klicken oder sensible Daten wie Kreditkarteninformationen weiterzugeben.