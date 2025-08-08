Werdau - Ein 67-Jähriger aus Werdau (Landkreis Zwickau) hat durch ein vermeintliches Investment mehr als 10.000 Euro verloren. Nach Angaben der Polizei Zwickau ging der Mann auf das Angebot eines unbekannten Anrufers ein, in Kryptowährung zu investieren. Der Senior gab dafür seine Bankdaten heraus und bestätigte mehrere Transaktionen. Der Mann meldete die Tat, als er nach mehreren Nachfragen kein Geld erhalten hatte. Die Polizei rät zur Vorsicht bei der Aussicht auf unrealistisch hohe Gewinne und warnt davor, am Telefon Bankdaten an Dritte weiterzugeben.