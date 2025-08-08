Seit einigen Wochen werden die Grenzen Deutschlands von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Einreise aus den Niederlanden stießen die Beamten nun auf einen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorliegt.

Ein in der Türkei wegen Totschlags verurteilter Mann wurde an der Grenze zu den Niederlanden festgenommen. (Archivfoto)

Bunde - Beamte der Bundespolizei haben bei Kontrollen an der niederländischen Grenze einen wegen Totschlags verurteilten Mann festgenommen. Die Polizisten stießen nach Angaben eines Sprechers auf den 27 Jahre alten Syrer, als er mit einem in den Niederlanden zugelassenen Auto beim ostfriesischen Bunde nach Deutschland einreisen wollte.

Den Angaben zufolge wurde der Mann in der Türkei wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt und muss dort noch eine Restfreiheitsstrafe von acht Jahren und neuneinhalb Monaten verbüßen. Gegen den 27-Jährigen lag demzufolge seit Anfang Juli ein internationaler Haftbefehl vor. Ein Gericht in der Türkei hatte ihn wegen der Tötung eines Mannes zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt.

Auf Anordnung eines Richters am Amtsgericht Leer wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Auslieferungsverfahren liegt nun bei der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg.