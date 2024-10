Ein 70-Jähriger will seine Büchersammlung online verkaufen und wird Opfer eines Betrugs. Fraglich ist, ob er sein verlorenes Geld jemals wiedersehen wird.

Dessau-Roßlau - Betrüger haben einen 70-Jährigen aus Dessau, der im Internet eine Buchsammlung verkaufen wollte, hereingelegt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Senior dabei 6.000 Euro an die Betrüger. Ein junger Mann erschien unangekündigt an der Haustür des 70-Jährigen und behauptete, ihm beim Verkauf seiner wertvollen Sammlung, die er für etwa 150.000 Euro verkaufen wollte, behilflich sein zu können.

Für die Abwicklung forderte der Betrüger jedoch die Zahlung einer Kaution sowie Gebühren in Höhe von insgesamt 14.000 Euro, die in zwei Raten auf ein litauisches Bankkonto überwiesen werden sollten – zunächst 6.000 Euro, dann weitere 8.000 Euro. Als der Mann die erste Rate überwiesen hatte und bei der zweiten Überweisung von seiner Bank kontaktiert wurde, entschied er sich, den Vorfall der Polizei zu melden. Ob die bereits gezahlten 6.000 Euro zurückgeholt werden können, werde derzeit geprüft, so die Polizei.