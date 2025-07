Nach einem erfundenen Todesfall zahlt eine 86-Jährige Bargeld an einen Betrüger vor ihrer Haustür in Wustermark im Kreis Havelland. (Symbolbild)

Wustermark - Nach einem perfiden „Schockanruf“ hat eine 86-Jährige aus Wustermark im Havelland eine große Geldsumme an Betrüger verloren. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich eine unbekannte Anruferin bei der Seniorin gemeldet und behauptet, deren Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie könne nur gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro freikommen, so die Betrügerin.

Die Seniorin packte ihr vorhandenes Bargeld in Briefumschläge und in eine Tüte, die sie einem Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren vor ihrer Haustür übergab. Eine Sprecherin der Polizei sagte, es sei eine „erhebliche“ Summe an Bargeld gewesen, nicht aber 50.000 Euro. Die Enkelin der 86-Jährigen wandte sich am Donnerstag an die Polizei.

Die Sicherheitsbehörden warnen immer wieder vor sogenannten Schockanrufen. Die Täter nutzen Schreckmomente aus, indem sie am Telefon vorgeben, Angehörige befänden sich in einer dramatischen Situation. Sie gaukeln vor, es müsse eine hohe Summe als Kaution hinterlegt werden, um etwa eine Untersuchungshaft oder ein Strafverfahren zu vermeiden.