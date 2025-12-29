Eine Frau aus Dresden denkt, sie schreibt mit dem Sänger der Musikgruppe Unheilig. Der vermeintliche Musiker fordert Geld von ihr. Als sie misstrauisch wird, ist es bereits zu spät.

Dresden - Betrüger haben sich als Sänger der Band Unheilig ausgegeben und eine Frau um Geld gebracht. Wie die Polizei mitteilte, schrieben sie mit der 56-Jährigen aus Dresden auf einer Social-Media-Plattform. Die Frau glaubte, sie stünde mit dem „Grafen“ von Unheilig in Kontakt. Die Täter forderten demnach in den vergangenen Wochen mehrmals Geld von ihr.

Dabei kaufte die Frau kaufte mehrere Guthabenkarten und gab die entsprechenden Codes am Telefon durch, wie es hieß. Insgesamt schickte sie auf diese Weise 2.900 Euro an den vermeintlichen Sänger. Erst als die Betrüger kurz vor Weihnachten wieder Geld verlangten, um eine vermeintliche Operation zu bezahlen, wurde die Frau laut Polizei misstrauisch und brach den Kontakt ab.