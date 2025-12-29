Weimar - Unbekannte haben im Süden von Weimar einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Zigaretten, wie die Polizei Jena mitteilte. Anwohner wurden am frühen Sonntagmorgen von dem Knall der Explosion geweckt, wie es hieß. Als die Polizei eintraf, waren die Täter demnach schon weg. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort und geht einigen Hinweisen nach.