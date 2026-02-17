Auf dem Display des Telefons steht zwar die „110“ – doch am anderen Hörer ist nicht die Polizei. Ältere Menschen in der Region Leipzig durchschauten den Trick.

Leipzig - Mit der Telefonnummer 110 auf dem Display haben bislang unbekannte Täter Betrugsversuche bei mehreren Menschen in der Region Leipzig gestartet. Eine Frau rief nach Polizeiangaben bei älteren Menschen im Bereich Borsdorf und Taucha an. Mittels der Anzeige „110“ auf dem Festnetztelefon gab sie sich als Polizistin aus. Die Betrugsstrategie werde auch als „Spoofing“ bezeichnet, teilte die Polizei weiter mit.

Demnach hatte die angebliche Polizistin behauptet, dass die persönlichen Daten der älteren Personen im Zusammenhang mit Straftaten anderer Tatverdächtiger stünden. In allen Fällen flog der Betrug jedoch schnell auf – die Senioren beendeten das Telefonat. Ein Schaden blieb aus.

Mit Blick auf die „Spoofing“-Strategie teilte die Polizei mit: „Die echte Polizei Sachsen ruft nie mit der 110 an. Bei solchen Anrufen: Sofort auflegen, keine persönlichen Daten preisgeben, kein Geld übergeben und den Vorfall über die echte 110 melden.“