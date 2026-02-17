weather schneeregen
  3. Kurioser Polizeieinsatz: Schwein büxt aus und landet vor Fleischereibetrieb

Schwein gehabt: Ein Ausbruch aus einem Stall im Harz endete für eines von drei Tieren vor einem Fleischereibetrieb. Doch dann eilen Polizei und Bewohner zur Rettung.

Von dpa 17.02.2026, 14:23
Ein Ausbruch aus einem Stall im Harz endete für eines von drei Schweinen vor einem Fleischereibetrieb. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Bad Harzburg - Drei Schweine sind in Bad Harzburg von einem Bauernhof ausgebüxt und im Ort auf Wanderschaft gegangen. Eines davon wurde am Montagnachmittag ausgerechnet in der Nähe eines örtlichen Fleischereibetriebes entdeckt, wie die Polizei in Goslar mitteilte. Gemeinsam mit einigen Einwohnern gelang es den Polizeibeamten, das unternehmungslustige Trio in den Stall im Bad Harzburger Ortsteil Bettingerode zu bringen.