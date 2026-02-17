Schwein gehabt: Ein Ausbruch aus einem Stall im Harz endete für eines von drei Tieren vor einem Fleischereibetrieb. Doch dann eilen Polizei und Bewohner zur Rettung.

Ein Ausbruch aus einem Stall im Harz endete für eines von drei Schweinen vor einem Fleischereibetrieb. (Symbolbild)

Bad Harzburg - Drei Schweine sind in Bad Harzburg von einem Bauernhof ausgebüxt und im Ort auf Wanderschaft gegangen. Eines davon wurde am Montagnachmittag ausgerechnet in der Nähe eines örtlichen Fleischereibetriebes entdeckt, wie die Polizei in Goslar mitteilte. Gemeinsam mit einigen Einwohnern gelang es den Polizeibeamten, das unternehmungslustige Trio in den Stall im Bad Harzburger Ortsteil Bettingerode zu bringen.