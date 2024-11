Erfurt - Ein 61-Jähriger ist in Erfurt auf eine Betrugsmasche mit Kryptowährung hereingefallen und hat dabei knapp 10.000 Euro verloren. Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt mitteilte, war der Mann einer Werbeanzeige für Investitionen in Kryptowährung auf seinem Handy gefolgt und hatte dabei seine Kontaktdaten angegeben. Schon bald riefen ihn vermeintliche Broker an und stellten ihm hohe Gewinne in Aussicht, wie es hieß.

„Der 61-Jährige veranlasste daraufhin mehrere Überweisungen von insgesamt 5.000 Euro. Später wurde er von einem angeblichen Anwalt kontaktiert. Auch dieser verlangte mehrere Tausend Euro“, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe der Geschädigte seine Bankdaten herausgegeben und am Ende fast 10.000 Euro an die Betrüger verloren.