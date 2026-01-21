In Charlottenburg stoßen auf der A111 zwei Wagen zusammen. Die beiden Fahrer kommen mit dem Schrecken davon. Plötzlich macht sich einer der Männer rar. Und das nicht ohne Grund.

Berlin - Ein betrunkener Fahrer ist nach einem Zusammenstoß auf der Autobahn 111 in Richtung Süden vom Unfallort geflohen. Der 45-Jährige wurde laut Angaben der Polizei kurz darauf an einer Bushaltestelle vorläufig festgenommen. Gegen ihn werde aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung sowie Unfallflucht ermittelt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Gegen Mitternacht war der Mann auf Höhe der Abfahrt Heckerdamm auf den Wagen eines 61-Jährigen aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht. Der Unfallverursacher verließ daraufhin die Autobahn. Nachdem Polizisten ihn gefunden hatten, wurde klar, weshalb er von der Unfallstelle verschwand. Er besaß keinen Führerschein und hatte einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille, wie es hieß.