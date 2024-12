Loxstedt - Ein Betrunkener hat einen Bagger auf einer Baustelle in Loxstedt (Kreis Cuxhaven) bedient. Der Mann stieg am Mittag in das Baufahrzeug, das gegenüber seinem Haus abgestellt war, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige war den Angaben nach kurz zuvor mit seinem Auto an seinem Grundstück angekommen. Eine alarmierte Polizeistreife stellte später bei einem Test einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.