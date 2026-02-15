Er ist in Schlangenlinien unterwegs, an seinem Fahrrad fehlt das Licht. Der 26-Jährige stürzt, doch verletzt sich nicht. Aber die Polizei schreitet ein.

Salzwedel - Vor den Augen der Polizei ist in Salzwedel ein betrunkener 26-Jähriger von seinem Fahrrad gefallen. Den Beamten war der Mann kurz nach Mitternacht aufgefallen, weil er in Schlangenlinien und ohne Licht versuchte, eine Straße zu überqueren, wie eine Sprecherin mitteilte. Auf Höhe des Streifenwagens fiel der 26-Jährige, verletzte sich aber nicht, wie hieß. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 2,39 Promille. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.