Am Berliner Hauptbahnhof wurden im vergangenen Jahr weniger Gewaltdelikte registriert. Welche Maßnahmen die Deutsche Bahn für noch mehr Sicherheit plant.

Die Bahn will an 25 ausgewählten Bahnhöfen mehr Sicherheitspersonal einsetzen, dazu gehört auch der Berliner Hauptbahnhof. (Archivbild)

Berlin - Am Berliner Hauptbahnhof hat die Bundespolizei im vergangenen Jahr weniger Gewaltdelikte verzeichnet als ein Jahr davor. Wie aus Zahlen der Bundespolizei hervorgeht, wurden 2025 dort 654 Gewaltdelikte verzeichnet - im Vergleich zu 764 im Jahr 2024. Damals war der Berliner Hauptbahnhof die Station mit der höchsten Zahl an Gewaltdelikten bundesweit. 2025 landete der Bahnhof auf dem dritten Platz hinter den Hauptbahnhöfen in Leipzig (859 Gewaltdelikte) und Dortmund (735 Gewaltdelikte).

Die Bundespolizei-Zahlen für das Jahr 2025 liegen der dpa vor, zuvor berichtete die „Bild am Sonntag“ darüber. Die Zahlen für 2024 gehen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Antwort der AfD-Bundestagsfraktion hervor.

Bahn-Programm für mehr Sicherheit an Bahnhöfen angelaufen

Die Deutsche Bahn hat im Januar auf Wunsch von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ein sogenanntes Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit speziell an Bahnhöfen gestartet. Dabei will die Bahn an 25 ausgewählten Stationen mehr Sicherheitskräfte einsetzen. Mit der Bundespolizei arbeitet der Konzern eigenen Angaben zufolge daran, weitere Bahnhöfe mit Kameras und Videotechnik auszustatten. Zu den ausgewählten Bahnhöfen gehört auch der Berliner Hauptbahnhof.