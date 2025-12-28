Eine Fensterscheibe in einem Mehrfamilienhaus zersplittert in der Nacht, eine Mieterin wähnt Einbrecher am Werk und ruft die Polizei. Doch die stellt einen harmloseren Sachverhalt fest.

Nordhausen - In betrunkenem Zustand ist ein Mann in Nordhausen in seine eigene Wohnung eingebrochen, weil er den Wohnungsschlüssel nicht finden konnte. In seiner Not schlug der 57-Jährige am frühen Sonntagmorgen ein Hinterhoffenster ein und verschafft sich so Zutritt zur Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Eine Nachbarin, die einen echten Einbruch vermutete, alarmierte daraufhin die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann kurz zuvor aus einem Krankenhaus entlassen worden war, wohin er wegen eines Alkoholrausches als medizinischer Notfall gebracht worden war. Da er mit dem Einschlagen des Fensters seinen Vermieter schädigte, läuft gegen ihn nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.