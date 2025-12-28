Sonnenschein, mit Reif überzogene Bäume, mancherorts eine dünne Schneedecke und endlich Saisonstart in Thüringens größtem Alpinskigebiet - am Wochenende zog es Ausflügler in den Thüringer Wald.

Steinach/Oberhof - Mit Verspätung ist Thüringens größtes Skigebiet am Wochenende in die Wintersaison gestartet. In der Skiarena Silbersattel nahmen am Samstag die Alpinskifahrer und Snowboarder bei sonnigem Winterwetter die erste geöffnete Piste in Besitz, wie Webcams zeigten. Die Schneeauflage war bis zu 40 Zentimeter dick, wie es auf der Website der Skiarena hieß. Die Anlage wird künstlich beschneit.

Wegen Schneemangels war der ursprünglich für das vierte Adventswochenende geplante Saisonstart verschoben worden. Auch jetzt ist den Angaben zufolge der Großteil der Pisten noch geschlossen. Es werde weiterhin künstlich beschneit, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Wann die anderen Pisten geöffnet werden könnten, sei noch unklar.

Hoffen auf Schnee zum Jahreswechsel

„Wir hoffen, dass über den Jahreswechsel auch Neuschnee kommt“, so die Sprecherin. Die geöffnete Piste liegt auf dem 842 Meter hohen Fellbergplateau, das mit dem Sessellift erreicht werden kann. Neben Skifahrern und Snowboardern hätten sich am Wochenende auch viele Spaziergänger in der Arena getummelt, hieß es.

Neben der Skiarena Silbersattel steht Alpinfahrern derzeit nur noch der Snowpark am Fallbachhang in Oberhof zur Verfügung. Dort ist nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald jetzt auch das Winterlernland für Anfänger geöffnet.

Langlauf nur in der Halle möglich

Noch schlechter steht es um die Langlaufmöglichkeiten im Thüringer Wald. Weil die Naturschneeauflage mit höchstens drei Zentimetern viel zu dünn und vielerorts gar nicht vorhanden ist, bleibt Langlauffans nur die mit Kunstschnee belegte Skihalle in Oberhof.

Für weitere Winteraktivitäten im Freien steht im bekanntesten Wintersportzentrum Thüringens zudem eine Snowtubing-Anlage an der alten Golfwiese zur Verfügung. Wagemutige können hier auf großen Reifen über den Schnee rutschen. Außerdem ist dort eine Rodelbahn präpariert.

Keine großen Schneechancen zu Wochenbeginn

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge bleibt es in Thüringen zu Wochenbeginn zwar winterlich, was die Temperaturen betrifft. Allerdings seien keine nennenswerten Schneemengen zu erwarten, sagte ein Sprecher. Am Montag und Dienstag sei mit teils erheblicher Glättegefahr wegen Sprühregen auf frostigen Straßen zu rechnen.