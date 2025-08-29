Ein betrunkener 27-Jähriger aus Bienenbüttel macht sich einen Spaß daraus, den Notruf als FAQ-Hotline zu nutzen - und muss jetzt mit Konsequenzen rechnen.

Bienenbüttel - Ein betrunkener 27-Jähriger aus Bienenbüttel im Landkreis Uelzen hat in der Nacht zu Freitag ein halbes Dutzend Mal den Notruf gewählt – allerdings nicht, weil er in Gefahr war. Der hartnäckige Mann suchte stattdessen Unterstützung beim Ausfüllen der Online-Wache, wie die Polizei mitteilte.

Plötzlich keine Fragen mehr

Trotz freundlicher Hinweise, dass die Notrufnummer kein „User-Help-Desk“ sei, habe der junge Mann nicht locker gelassen. Schließlich rückte eine Streife bei dem Betrunkenen zuhause an – und der 27-Jährige hatte plötzlich keine Fragen mehr. Stattdessen habe er gepöbelt und die „Anruferei“ lustig gefunden.

Die Polizei sah das ein wenig anders: Gegen ihn wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt. Angerufen habe der betrunkene 27-Jährige nach dem Besuch des „mobilen FAQ-Teams der Polizei Uelzen“ nicht mehr.