Mit 1,14 Promille übersieht ein Fahrer eine Polizeikontrolle und kracht in die Tür des Streifenwagens. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist beachtlich.

Plauen - Vom Alkohol benebelt ist ein Autofahrer in Plauen mit einem Polizeiauto kollidiert. Er habe offensichtlich wegen seiner Trunkenheit die mit Blaulicht und Warnblinkanlage abgesicherte Kontrollstelle übersehen, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Daraufhin sei er am Freitagabend mit seinem Auto gegen die geöffnete Tür eines Streifenwagens gefahren. Verletzt wurde niemand, der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Ein Alkoholtest ergab laut Polizei bei dem 38-Jährigen 1,14 Promille. Er müsse sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, hieß es.