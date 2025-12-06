weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Gewerkschaften: DGB wählt neue Führung für Regionen in Sachsen-Anhalt

Gewerkschaften DGB wählt neue Führung für Regionen in Sachsen-Anhalt

Mit klarer Mehrheit haben die Delegierten auf der Bezirkskonferenz neue Führungskräfte für die DGB-Regionen in Sachsen-Anhalt gewählt. Wer künftig an der Spitze steht.

Von dpa 06.12.2025, 16:11
Die Delegierten des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) kamen am 6. Dezember 2025 zu ihrer Bezirkskonferenz in Hannover zusammen (Symbolbild)
Die Delegierten des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) kamen am 6. Dezember 2025 zu ihrer Bezirkskonferenz in Hannover zusammen (Symbolbild) Christoph Reichwein/dpa

Hannover/Magdeburg - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat auf seiner Bezirkskonferenz in Hannover neue Führungskräfte für zwei seiner Regionalorganisationen in Sachsen-Anhalt bestimmt. Neuer Geschäftsführer der DGB-Region Altmark-Börde-Harz wird demnach Fabian Pfister, wie die Gewerkschaft mitteilte. Der bisherige Referatssekretär des Landesbüros für Jugend, Bildung und Berufsbildung erhielt 95 Prozent der Delegiertenstimmen.

In der DGB-Region Halle-Dessau sprachen sich die Delegierten erneut für Karsten Priedemann aus. Der Amtsinhaber wurde mit 97,6 Prozent der Stimmen bestätigt.