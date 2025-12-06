Mit klarer Mehrheit haben die Delegierten auf der Bezirkskonferenz neue Führungskräfte für die DGB-Regionen in Sachsen-Anhalt gewählt. Wer künftig an der Spitze steht.

Die Delegierten des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) kamen am 6. Dezember 2025 zu ihrer Bezirkskonferenz in Hannover zusammen (Symbolbild)

Hannover/Magdeburg - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat auf seiner Bezirkskonferenz in Hannover neue Führungskräfte für zwei seiner Regionalorganisationen in Sachsen-Anhalt bestimmt. Neuer Geschäftsführer der DGB-Region Altmark-Börde-Harz wird demnach Fabian Pfister, wie die Gewerkschaft mitteilte. Der bisherige Referatssekretär des Landesbüros für Jugend, Bildung und Berufsbildung erhielt 95 Prozent der Delegiertenstimmen.

In der DGB-Region Halle-Dessau sprachen sich die Delegierten erneut für Karsten Priedemann aus. Der Amtsinhaber wurde mit 97,6 Prozent der Stimmen bestätigt.